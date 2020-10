SOCIAL| Il Tolosa si complimenta con Akpa-Akpro

Dopo il primo gol in assoluto con la Lazio, avvenuto nella gara d’esordio stagionale in Champions League vinta 3-1 con il Borussia Dortmund, Jean-Daniel Akpa-Akpro ha ricevuto molti complimenti. Tra questi anche quelli della squadra in cui è cresciuto ed in cui ha esordito nelle massime serie, ovvero il Tolosa. Il centrocampista biancoceleste era anche, a 23 anni, diventato capitano della squadra francese, salvo poi finire addirittura svincolato dopo un’intera stagione passata ai box a causa della pubalgia. Anni dopo Akpa-Akpro è tornato a far parlare di sé nel migliore dei modi. Ecco il tweet dedicato all’ivoriano dalla sua ex squadra:

Premier match de @ChampionsLeague et premier but pour @JDAkpa! Bravo Pitchoun pour cette perf’ et cette victoire face à Dortmund. On te souhaite un beau parcours dans cette compétition 💪#AkpaGoal pic.twitter.com/GB2P0TSoQa — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 20, 2020

