SOCIAL| La Lazio celebra Immobile per aver raggiunto il secondo posto nella classifica all-time per gol in Europa-FOTO

Con il gol di ieri sera al Borussia Dortmund Ciro Immobile ha raggiunto quota 12 gol nelle competizioni europee con la Lazio, piazzandosi al secondo posto nella classifica all-time insieme a Nedved e Rocchi. Al primo posto, a quota 20, il mister Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste celebra Immobile sul proprio profilo Instagram.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: