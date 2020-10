Stop al campionato in Repubblica Ceca: Europa League a rischio per lo Sparta Praga?

Come riporta Sportmediaset, in Repubblica Ceca il campionato di calcio è stato sospeso.

E’ il primo torneo nuovamente interrotto a causa dell’altissimo numero di contagi da Covid-19 negli ultimi giorni, ma questa decisione potrebbe avere un impatto anche sul percorso in Europa League dello Sparta Praga, avversario del Milan. Per ospitare il Lille nella prima giornata del girone, in programma domani, il club ceco ha ottenuto dal proprio governo un via libera che però, per il momento è valido solo per la sfida contro i francesi. Per le successive gare, si prenderanno decisioni, di volta in volta, tenendo sempre d’occhio la curva dei contagi. Inoltre nessuno spettatore potrà entrare all’interno dello stadio ma saranno ammessi solo gli addetti ai lavori.

