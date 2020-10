TMW | Immobile, Luiz Felipe e Akpa Akpro: i gol al Dortmund sono costati 10 milioni alla Lazio

Doveva avere un epilogo già scritto, Lazio-Dortmund, con i biancocelesti che sembravano spacciati dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Sampdoria. Invece la magia della Champions è arrivata all’Olimpico dove la Banda Inzaghi ha giocato una partita perfetta, cominciando l’avventura europea con tre punti e tre gol. Che sono costati, alla società, meno di 10 milioni di euro. Tanto è il prezzo pagato da Lotito per prendere Immobile (8,5 milioni dal Siviglia), Luiz Felipe (circa 500 mila euro) e Akpa-Akpro. La sua è una storia che merita di essere raccontata, è una di quelle in cui trionfa la meritocrazia, l’impegno e l’umiltà. Arrivato quasi per caso – a parametro zero – dalla Salernitana durante la scorsa estate, allenamento dopo allenamento ha conquistato la fiducia del club. Così dalla Serie B con Ventura in pochi mesi ha segnato al debutto in Champions. Esulta Lotito, festeggia Tare, da anni ormai fedeli alla propria strategia di lavoro: nessun investimento folle per giocatori mediatici, ma soltanto acquisti mirati e funzionali. “Con la squadra che abbiamo dobbiamo dare grande dimostrazione in Champions League, come hanno fatto altre squadre. Mi riferisco all’Atalanta che, con un organico non roboante dal punto di vista dei nomi, ha dimostrato di saper portare in alto i colori italiani”, aveva spiegato in estate il presidente.

Immobile, Luiz Felipe e Akpa-Akpro ne sono l’esempio più lampante. Loro tre, presi per un totale di meno di 10 milioni di euro, hanno firmato il successo sul Dortmund di Haaland (pagato 20 milioni), Jude Bellingham (25 milioni), Emre Can (23 milioni), Hummels (30 milioni) e via dicendo. Perché a volte l’applicazione e l’umiltà, come specificato da Inzaghi nel post partita, nel calcio delle volte vengono premiate di più rispetto al denaro investito. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: