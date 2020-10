TuttoSport | La rivincita di Immobile: gran Lazio, Dortmund ko

L’osservato speciale ieri era Ciro Immobile: atteso dal popolo laziale dopo l’assenza in campionato di sabato per via della squalifica da scontare, ma anche dai tedeschi che lo conoscono bene. Come riporta TuttoSport, proprio il gol dell’ex Borussia Dortmund infatti ha spianato la strada alla Lazio: Immobile ha siglato gol ed ha effettuato assist per Akpa-Akpro, dopo l’autogol di Hitz e la banda Inzaghi festeggia. Sacrificio e compattezza per la rosa laziale che non poteva iniziare in modo migliore il suo percorso in Champions League.

