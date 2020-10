Akpa Akpro: “Non pensavo di entrare così nel progetto di Inzaghi, ma devo dimostrare ogni volta le mie qualità”

Una delle stelle della prima partita di Champions League contro il Borussia Dortmund, Akpa Akpro, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Speriamo di disputare un buon cammino in Champions League, contro la Sampdoria avevamo sbagliato partita, martedì abbiamo sfoderato una grande prestazione, dobbiamo continuare a giocare così. Non immaginavo di entrare così nel progetto tecnico del mister, devo dimostrare le mie qualità ogni volta che scendo in campo per i compagni, la Società ed i tifosi. Questo è un grande gruppo, insieme scherziamo sempre. Ciro Immobile mi ha fornito un grande assist, è stato più difficile quel passaggio che il mio gol. Non abbiamo tempo di pensare a quello che è stato, sabato ci attende una nuova sfida molto importante. Dobbiamo trovare maggiore continuità nei risultati. Le dichiarazioni a me attribuite nei minuti successivi alla vittoria con il Borussia Dortmund non sono vere, mi sono voluto vivere il momento, non avevo neppure controllato il telefono! Provengo da una famiglia di calciatori, ho iniziato a giocare a 5 anni seguendo i miei fratelli maggiori, da piccolo però ballavo hip-hop. Serge Aurier e Didier Drogba sono miei grandi amici, avevo scritto a Didier prima della gara, lui mi ha detto che questo per me è solo l’inizio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: