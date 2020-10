Coronavirus, Mancini su Twitter: ”Non c’era nessuna intenzione di mancare di rispetto alle vittime”

Dopo la bufera scatenata sui social, in seguito alla condivisione di un post sul suo profilo Instagram, Roberto Mancini scrive su Twitter: ‘‘Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento cosi complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se cosi fosse me ne scuso.”

Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso. — Roberto Mancini (@robymancio) October 22, 2020

