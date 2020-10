CorSera | Emergenza contro il Bologna: Milinkovic e Luiz Felipe in dubbio

La notte trionfale di Champions League consegna al campionato una Lazio piena di entusiasmo e con qualche acciacco. In parte le botte prese dal Borussia, in parte la stanchezza di giocatori che sono scesi in campo senza essere al massimo: la costruzione della formazione da opporre al Bologna di Mihajlovic sabato sera non sarà così semplice.

Sono da verificare le condizioni di Milinkovic-Savic, che è stato sostituito nel finale della gara di coppa: ha provato a rimanere in campo, ma alla fine si è dovuto arrendere; colpa di una botta all’anca. La giornata di ieri è stata di scarico per tutti coloro che hanno affrontato i tedeschi, le prossime ore saranno decisive per capire se il serbo sarà disponibile. Da valutare anche le condizioni di Luiz Felipe, il quale è rimasto in campo poco più di un tempo. Pure sulla conferma di Marusic ci sono dubbi, visto che ha appena recuperato dalla distorsione alla caviglia. Per fortuna di Inzaghi hanno ricominciato a correre sia Lazzari che Escalante.

Corriere della Sera

