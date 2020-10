Covid, il Premier Conte: “Quando e se sarà necessario saremo pronti ad intervenire”

In questi giorni in Italia non conosce sosta l’aumento dei contagi da Covid, emergenza che oltre a tutti i cittadini sta colpendo in maniera decisa anche il mondo del calcio. Sul tema è intervenuto nuovamente il Premier Giuseppe Conte a margine dell’informativa alla Camera sul nuovo Dpcm, ecco le sue parole: “Il fatto di trovarci ancora in piena pandemia ci impone di continuare a tenere alta l’attenzione ma con una consapevolezza nuova rispetto al passato dettata dall’esperienza che abbiamo acquisito. Molte regioni hanno già deciso di adottare misure più restrittive rispetto al Dpcm ma è fondamentale riuscire a coordinarsi tra i diversi livelli di governo per combattere questa sfida in modo unitario. Il governo si farà trovare pronto per qualsiasi evenienza”.

