De Martino: “La società riceve più attenzione a livello internazionale”

Questa mattina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il Direttore della Comunicazione della Lazio Stefano De Martino, ecco le sue dichiarazioni: “La squadra è abituata allo scetticismo generale che si crea dopo una sconfitta. Dal canto nostro non nascondiamo nulla ma vanno fatte semplicemente delle analisi, la squadra non è ancora al 100% ma nonostante questo siamo riusciti a battere una squadra come il Borussia Dortmund. Ringrazio quindi coloro che non si sono uniti alle critiche.

Sugli attacchi ricevuti: “Contro la Sampdoria siamo andati inoltre senza Immobile e con i giocatori nuovi che hanno giustamente bisogno di tempo per inserirsi. Non capisco certi atteggiamenti della stampa e in televisione che attaccano continuamente il Direttore Sportivo e la comunicazione quando invece siamo un modello per tante altre società. Abbiamo svolto un grande lavoro e siamo qui per analizzare quello che è successo, la stagione è appena iniziata e siamo tutti convinti che potremo competere con tutti quanti e restare in Europa per due-tre anni di seguito”.

Sull’attenzione nei confronti della Lazio: “Molti spariscono quando la squadra ottiene grandi risultati. Ricordiamo che dopo la Juventus siamo stati la squadra a vincere di più negli ultimi anni nonostante il nostro fatturato ridotto. Il Presidente ha preso una squadra in difficoltà, l’ha portata fino ai livelli attuali e conta calciatori desiderati da tutta Europa. Faccio l’esempio di Akpa Akpro, in Italia sconosciuto ma molto conosciuto in Francia. Questo dimostra l’opera di internalizzazione della società che ottiene molta più attenzione al di fuori dell’Italia.

Auguri a Radu: “Colgo l’occasione per fare gli auguri a Radu, il nostro “Boss”, mi dispiace per l’infortunio perchè era in ottima forma, lo aspettiamo in campo vista l’importanza che ricopre all’interno della squadra”.

