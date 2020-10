Europa League, l’Italia sorride a metà

Nel tradizionale Giovedì di Europa League, le partite delle 18.00 danno gioie e dolori al calcio italiano: il Napoli cade in casa contro l’Az Alkmaar, mentre la Roma trova il successo in Svizzera. A Gattuso non basta una formazione quasi titolare per evitare la sconfitta casalinga: nella ripresa gli olandesi la sbloccano con Dani de Wit al 57′, 0-1 il risultato finale. La Roma non inizia bene in casa dello Young Boys, andando sotto per 1-0 nel primo tempo. L’inserimento dei titolari nella ripresa danno una mano ad un undici iniziale molto rimaneggiato, con Bruno Peres e Kumbulla che firmano il pareggio prima, e il gol della vittoria poi: 1 a 2 il risultato finale.

