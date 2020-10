Formello | Seduta mattutina per la squadra. Tornano Lazzari ed Escalante

Prosegue la preparazione della Lazio in vista dell’anticipo di campionato di sabato contro il Bologna. Questa mattina Simone Inzaghi può contare sul rientro in gruppo dei calciatori utilizzati contro il Borussia Dortmund, di Lazzari e di Escalante, a cui si aggiungono i Primavera Czyz, Novella e Ndrecka mentre mancano all’appello Vavro, Milinkovic, Cataldi e Pereira oltre ai lungodegenti Radu e Lulic. Seduta che inizia per tutti con la mobilità ed esercitazioni tecniche. Successivamente la squadra viene divisa in due gruppi: per chi ha giocato in Champions dall’inizio breve lavoro atletico e allunghi di 50 metri, per tutti gli altri possesso palla e partitella 6 vs 6. Lazzari ed Escalante hanno svolto tutto l’allenamento ma mentre l’esterno ha partecipato anche alla partitella, il centrocampista argentino non l’ha effettuata, limitandosi a svolgere la funzione di jolly nel possesso palla.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: