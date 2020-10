Il Mattino | De Laurentiis spinge per lo stop delle Nazionali

L’emergenza Covid sta colpendo sempre più in maniera decisa il mondo del calcio, negli ultimi giorni infatti tanti sono i calciatori e i membri delle varie società ad essere risultati positivi al virus. Per frenare l’emergenza non si stanno muovendo soltanto le varie autorità sportive ma anche alcuni presidenti preoccupati della diffusione. In Italia tra i più attivi in questo senso sembra essere il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che secondo quanto riportato da Il Mattino, insieme ad altri colleghi intende chiedere alla Uefa di chiedere il rinvio delle gare delle Nazionali di novembre considerando che i vari spostamenti rappresenterebbero un rischio troppo grande per i giocatori.

