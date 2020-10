Ivan Zazzaroni: “Il calcio rischia lo stop. Lazio? Bisogna ripartire dalla gara di martedì”

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha detto la sua sul momento del calcio e su quello della Lazio. Queste le sue dichiarazioni: “Le squadre devono seguire il protocollo altrimenti i contagi aumenteranno sempre di più, così anche il mondo del calcio rischia di doversi fermare di nuovo. Oggi si ha paura, ma secondo me dipende molto dalle opinioni contrastanti che creano terrorismo psicologico. Lazio? La cosa che mi ha più di tutte sorpreso è stata la semplicità con cui ha battuto un avversario come il Dortmund, la spiegazione può essere ricercata nel fatto che ci sia stato uno scatto mentale dopo la sconfitta contro la Sampdoria e penso che questo sia un segnale importante e che possa essere il punto di svolta della stagione. Non sappiamo ancora quale sia la vera Lazio perchè ha iniziato male il campionato ma grazie alla Champions si possono superare le difficoltà. Vedo segnali positivi”.

