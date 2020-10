Libero | La Serie A non ha un’alternativa per proseguire il campionato

Tiene banco in questi giorni la situazione legata all’emergenza Covid ed in questa situazione a tremare è il mondo del calcio e la Serie A. Pochi giorni fa il Ministro dello Sport Spadafora aveva dichiarato che dato l’aumento dei contagi in generale e tra i calciatori, la Lega avrebbe dovuto prendere in considerazione un piano alternativo a quello classico per portare a termine il campionato. In realtà come sottolinea l’edizione odierna di Libero questo piano B non esiste in quanto andava deciso prima che la competizione iniziasse e non è stato fatto. La sensazione sempre secondo il quotidiano, è che l’azienda calcio stia navigando a vista.

