SOCIAL | Acerbi invita a contattare l’ADMO: “Gente e bambini hanno bisogno di voi” – VIDEO

La Lazio da sempre è vicina a chi ne ha bisogno. E, come la società capitolina, anche i suoi beniamini non si tirato indietro quando c’è la possibilità di fare del bene. Questa volta Francesco Acerbi, perno fondamentale della difesa di mister Inzaghi, ha lanciato un messaggio per incentivare le persone a contattare l’Associazione Donatori di Midollo Osseo. Infatti, sulla pagina ufficiale Instagram dell’ADMO è stato pubblicato il video del laziale, che invita tutti a fare il prelievo ed aiutare tutte le persone che ne hanno bisogno.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: