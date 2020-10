CdS | Inzaghi, lo specialista del colpo secco

Ha vinto all’esordio di ogni competizione sulla panchina della Lazio, portando a casa anche tre finali su quattro. L’ arma in più della Lazio è sempre Simone Inzaghi, l’uomo che, insieme al suo staff, studia alla perfezione i colpi vincenti contando poi su un 3-5-2 collaudato. L’ultimo avversario a piegarsi è stato il Borussia Dortmund, prima, in ordine, Palermo e Atalanta nei due sordi ravvicinati in Serie A e Vitesse in Europa League. Numeri importanti che testimoniano le doti da cecchino dei grandi appuntamenti: nella quattro finali disputate ne ha perso solo una, nella prima Coppa Italia contro la Juventus. Da quel momento ha collezionato solamente trofei riuscendo anche a mantenere nel lungo periodo una media punti altissima (1,81). Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: