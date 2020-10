CdS | Mihajlovic torna all’Olimpico: un amore mai finito con la Lazio

A otto mesi di distanza Mihajlovic torna allo stadio Olimpico. Nel febbraio scorso fu l’ultima uscita pre lockdown di Lazio e Bologna con la Curva Nord che salutò con calore il ritorno del Guerriero nella Capitale dopo la malattia. Un Guerriero vero Sinisa che con l’aquila sul petto conquistò uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea e due Coppe Italia entrando per sempre nel cuore dei sostenitori bianccocelesti. Domani sarà l’occasione per tornare a casa in un Olimpico deserto dove potrà incontrare il suo amico Simone Inzaghi che da allenatore è riuscito a sconfiggere solamente una volta. Lo riporta il portale online de Il Corriere dello Sport

