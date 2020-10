Champions League, Club Brugge-Lazio si giocherà a porte chiuse

Mercoledì 28 ottobre alle 21.00 la Lazio vola in trasferta per il match di Champions League contro il Club Brugge. La gara, però, si svolgerà a porte chiuse.

Il governo belga infatti, nelle ultime ore, ha vietato ai tifosi di riempire gli spalti negli impianti sportivi. E la vendita dei biglietti, inizialmente programmata per questa sera, è stata subito bloccata. Non sarà quindi consentito l’accesso neanche a un numero limitato di spettatori o agli ospiti invitati dalle società. Le disposizioni sono state prese in seguito dell’aumento dei contagi da coronavirus in Belgio.

