Club Brugge, il Covid-19 crea guai economici

Come riportato su Tuttomercatoweb, il Club Brugge, prossimo avversario della Lazio in Champions League, è costretto a fare i conti con una grave emergenza finanziaria. Il calcio belga è in grave crisi, e ciò accade a causa delle perdite provocate dal Covid-19: “Senza pubblico allo stadio perdiamo circa un milione a partita: siamo organizzatori di eventi, queste perdite ci mettono in crisi. Siamo pronti a incontrarci per trovare valide soluzioni”

