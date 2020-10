Colantuono: “Akpa Akpro? E’ stato sottovalutato, per me era già da Serie A”

L’ex allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del neo acquisto biancoceleste Akpa Akpro venuto proprio da Salerno. Ivoriano andato a segno nell’esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole: “Arrivò due anni e mezzo fa a Salerno nel mercato di riparazione. Giocatore eccezionale dal punto di vista del carattere, serio, educato, sempre sorridente. Se ne parla come se fosse venuto da chissà dove ma ha vinto la Coppa d’Africa e ha giocato oltre 100 partite in Ligue1. Ha avuto dei problemi fisici che lo hanno condizionato ma ci chiedemmo subito cosa c’entrasse con la Serie B, perché lo vedevamo tutti che era di una categoria superiore”.

