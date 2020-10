CONFERENZA INZAGHI – “Umiltà, cattiveria e motivazione in campionato per far bene anche in Champions”

Non le chiedo quale Lazio vuole vedere, che tipo di indicazioni arrivano in vista di domani?

“Penso che martedì abbiamo fatto una grande gara mentre a Genova ne abbiamo fatta un’altra. Credo che sia dipeso tutto dalle motivazioni, a noi non possono mai mancare. Umiltà, cattiveria e motivazione con il Dortmund”

Pensa al turnover?

“Adesso avremo la rifinitura di oggi, ieri abbiamo lavorato poco con chi ha giocato. Devo capire chi ha recuperato mentalmente, è la testa che ti permette di fare certe prestazioni. Giochiamo ogni tre giorni perchè ce lo siamo meritati”

Può giocare Reina?

“L’ho voluto fortemente perchè è affidabile. Può giocare ma non perchè non sono soddisfatto di Thomas”

Servono conferme domani?

“E’ una gara insidioso perchè il Bologna ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato in queste quattro partite”

Quanto è prezioso Akpa Akpro?

“E’ un giocatore che è arrivato questa estate con grande umiltà, ha lavorato faticosamente per trovare il suo spazio. Vediamo oggi pomeriggio la condizione generale di tutti per fare le scelte”

Che avversario ti aspetti domani?

“Sarà una partita intensa, conosco l’impronta che Sinisa riesce a dare alle sue squadre. Dobbiamo fare la partita vista martedì perchè sarà molto impegnativa”

A che punto è la difesa?

“Ho tanti elementi importanti da Radu a Luiz Felipe che martedì ha giocato dopo trentacinque giorni con un allenamento e mezzo nelle gambe. Hoedt conosce già il sistema di gioco ed è entrato bene in campo martedì. Vavro ha avuto un problema intestinale e sta ritrovando la migliore condizione. Noi abbiamo bisogno di tutti i giocatori per avere delle rotazioni che ci permette di giocare ogni tre giorni”

Come sta Milinkovic?

“Ha preso una botta che lo ha costretto al cambio, ieri non è riuscito a fare un lavoro sul campo ma confido di recuperarlo”

In che condizioni sono gli indisponibili?

“Devo valutare le condizioni di Pereira, Cataldi e Armini che aveva una indisposizione. Lulic e Radu sono ovviamente out mentre conto di avere Lazzari ed Escalante”

Teme che la squadra sottovaluti il campionato?

“Assolutamente no, non possiamo sottovalutare niente. Le partite di Champions passano attraverso le gare in campionato”

Muriqi può partire dal primo minuto?

“Stanno bene i miei attaccanti, Correa e Immobile sono stati straordinari con Borussia così come Muriqi e Caicedo quando sono entrati. Oggi vedo come stanno e deciderò chi schierare col Bologna”

