CONFERENZA MIHAJLOVIC – “Domani giochiamo senza paura. Inzaghi? Perdeva tutte le scommesse”

Alla vigilia del match tra Lazio e Bologna, con i biancocelesti provenienti da una straripante vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “In certi momenti della partita bisogna essere ancora più coraggiosi. Abbiamo fatto degli errori, dobbiamo fare più attenzione però senza mai avere paura. De Silvestri? Si è allenato, ha avuto una piccola distorsione ma sarà convocato. Hickey ha 18 anni, accetto gli errori da parte sua anche se le partite che ha fatto le ha giocate bene. A me lui piace tanto perchè ha molto coraggio, a livello di atteggiamento mi sta dando molto. Inzaghi? Perdeva sempre le scommesse: gli piaceva scommettere ma perdeva sempre. Io ogni settimana mi facevo così il pieno di benzina”.

Barrow ha perso un po’ di smalto?

“Non è ancora quello dello scorso anno e lui lo sa. In queste quattro partite non è stato quello che conosciamo ma non è l’unico. Il gruppo si sta allenando bene, manca il gol ma le prestazioni non sono del tutto negative: basta una rete per sbloccarsi”.

E’ colpa degli esterni se avete subito così tanti gol?

“Noi difendiamo sempre in undici, dipende dove si sta svolgendo l’azione. Quando abbiamo preso gol potevamo stare un po’ più stretti, ma il problema non è solo degli esterni. Fisicamente stiamo bene e contro il Sassuolo si è visto: potevamo vincere, dopo il secondo gol subito si è spenta la luce. E’ solo un problema mentale”.

Skorupski?

“Non dobbiamo per forza giocare da dietro, è lui che deve scegliere la soluzione migliore. Sicuramente ci sono portieri che giocano meglio con i piedi, ma ci sono anche portieri che parano meno di lui. Quest’anno ha più coraggio nel giocare con i piedi, cerca sempre di adattarsi; poi può anche sbagliare, ma per me l’importante è l’idea”.

Da quando ci sono 5 sostituzioni il Bologna subisce di più. E’ un problema di poco apporto dei cambi?

“Le squadre forti sono più avvantaggiate perché hanno più qualità. A volte i cambi non ti danno quello che ti aspetti, ma questo non è solo un problema nostro”.

Hickey domani come giocherà?

“Domani marcherà Immobile. Lui non va a saltare, giocano di furbizia. I centrali marcheranno i saltatori della Lazio”.

Potrebbe avere una chance Sansone?

“Tutti i convocati possono avere delle chance”.

