Coronavirus, nuovo caso positivo in casa Roma: l’annuncio del giocatore sui social | FOTO

Nel giorno in cui si apre la 5° giornata di Serie A, con l’anticipo del venerdì che vedrà sfidarsi Sassuolo e Torino, aumenta la lista dei giocatori positivi al Coronavirus nel campionato italiano. Il nuovo caso positivo riguarda la Roma: Gianluca Mancini è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciare la sua positività, è stato proprio il diretto interessato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram. La foto del difensore, in maglia giallorossa, è accompagnata dalla didascalia che recita: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma!”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: