CorSera | Con Leiva è un’altra Lazio. L’usura rimane il problema

Ha smaltito i problemi al ginocchio, ha ripreso la Lazio per mano e i biancocelesti sono tornati a sorridere. Tutto questo è Lucas Leiva, un centrocampista ultra moderno che, come già dimostrato in più occasioni, contro il Borussia Dortmund ha abbinato alla perfezione quantità e qualità chiudendo alla perfezione i tedeschi e propiziando l’azione del vantaggio laziale. Da quando il brasiliano ha smetto di patire problemi fisici i ragazzi d’Inzaghi hanno tolto la veste del post lockdown per ricominciare ad alzare i ritmi all’insegna di un equilibrio ritrovato. Leiva è insostituibile e, come riportato da Il Corriere della Sera, ciò potrebbe costituire un vero problema considerando i tanti impegni ravvicinati, tutti fondamentali. Domani avrebbe potuto riuposare, ma Escalante e Cataldi non sono al meglio, contro il Brugges dovrà esserci per forza. Inzaghi pensa alle alternative, ma al momento l’unica si chiama Lucas Leiva.

