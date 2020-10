FORMELLO | Ultimo allenamento anti-Bologna: Reina verso l’esordio

Ultima seduta d’allenamento per gli uomini di Inzaghi prima del match di domani sera con il Bologna.

I calciatori sono stati divisi in due squadre e hanno iniziato il riscaldamento con possesso palla e gol nelle porticine. Casacche così distribuite:

Fluo: Novella, Vavro, Hoedt; Lazzari, Parolo, Escalante, Czyz, Djavan; Caicedo, Muriqi. Arancio: Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Tra i portieri presenti solo Reina e due giovani della Primavera. Strakosha non era presente all’allenamento così come Radu, Cataldi, Andreas Pereira e Armini. Lavoro differenziato per Milinkovic e Lulic con il preparatore atletico Fonte.

Questa la probabile formazione che scenderà in campo domani sera: Reina, Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

