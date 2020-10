GdS | Acerbi va all’attacco e la Lazio ha un nuovo jolly

Francesco Acerbi, un perno difensivo pronto a cambiare veste vestendo anche i panni di jolly offensivo. Lo stop di Radu ha agevolato i tempi di una mossa tattica d’Inzaghi studiata già tempo con il Leone biancoceleste spostato sulla sinistra pronto a coprire e a dare supporto nella fase offensiva. In quella posizione con l’Inter ha fornito l’assist per il pareggio di Milinkovic, con il Borussia Dortmund ha chiuso ogni varco. Il rientro di Luiz Felipe dal problema alla caviglia nel ruolo non più di esterno destro, ma di centrale potrebbe rendere definitiva la nuovo scelta tattica con Acerbi pronto anche ad aiutare maggiormente Fares ancora in via d’inserimento. Inzaghi ragiona sulle novità, forse da riproporre già domani sera con il Bologna. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

