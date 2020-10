Lazio Women, Proietti: “Domenica vogliamo vincere e guadagnare la vetta della classifica”

Elena Proietti, calciatrice della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Siamo seconde in classifica a sole due lunghezze di ritardo dalla vetta. In queste prime cinque giornate abbiamo segnato molto ma concediamo altrettanto. Le nuove calciatrici stanno entrando sempre più nei meccanismi, siamo ancora in fase di rodaggio poi però l’intento è quello migliorare per puntare decise alla promozione.

Domenica saremo di scena sul campo del Cesena: sarà uno scontro diretto, vincendo possiamo raggiungere la vetta perché la gara del Pomigliano è stata rinviata. La classifica è corta, la squadra è stata allestita per centrare la Serie A.

Abbiamo il vantaggio psicologico di scendere in campo domenica: vincendo, porremo tutte le altre ad inseguirci. Stiamo preparando le prossime partite al massimo, le prossime tre gare saranno importanti dal punto di vista delle motivazioni.

Non dobbiamo guardare alle altre squadre, al contrario dovremo restare focalizzate sul nostro obiettivo che lo scorso anno è mancato solo a causa di un algoritmo. Dopo un lungo infortunio posso tornare finalmente in campo, non vedo l’ora di essere nuovamente a sostegno delle mie compagne non solo con le parole ma soprattutto giocando. Non mi importa il minutaggio, vorrei festeggiare il rientro a disposizione con i tre punti”.

