Luiz Felipe tra i convocati della Nazionale Olimpica brasiliana

Luiz Felipe Ramos è stato convocato per la Seleção Olímpica (Under 23 del Brasile). L’annuncio è giunto dagli account ufficiali della Federazione Calcistica. Non si tratta della prima convocazione per il difensore biancoceleste, che, grazie alle sue ottime prestazioni alla Lazio, continua a convincere la Nazionale olimpica brasiliana a puntare sul suo talento.

