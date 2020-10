Papà Inzaghi su Simone: “Prima di battere il Borussia si aggirava l’ombra di Allegri, adesso è di nuovo un fenomeno. Ci siamo abituati”

Dopo averla giocata con la maglia della Lazio da attaccante, finalmente è arrivata la prima partita in Champions League di Simone Inzaghi da allenatore. Partita che resterà per sempre tra le gare indimenticabili della sua carriera da allenatore, visto che la sua Lazio ha fatto la gara perfetta, imponendosi per 3-1 sul Borussia Dortmund. Prima del successo di martedì, però, i biancocelesti, nella gara in trasferta contro la Sampdoria, sono mancati nella prestazione, perdendo per 3-0 contro la squadra di Claudio Ranieri. Questa mattina, sulle pagine de Il Resto del Carlino, ha parlato Giancarlo Inzaghi, papà di Simone, riferendosi alle critiche fatte a suo figlio dopo la sconfitta contro la Samp e agli elogi, ora, dopo la vittoria in Champions League. Queste le sue parole: “Conosciamo questo mondo, un po’ mi fa sorridere che gli stessi allenatori nel giro di una partita vengano valutati in modo così diverso. Prima di battere il Borussia, c’era chi scriveva che su Simone si aggirava l’ombra di Allegri. Adesso che ha vinto è di nuovo un fenomeno. Ma ci siamo abituati, dopo tanti anni nel calcio, dove le opinioni cambiano veramente in fretta..”.

