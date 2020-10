Sassuolo – Torino, spettacolo tra la nebbia

Sarebbe potuto essere l’ennesimo successo del Sassuolo di De Zerbi, oppure la prima vittoria dell’era Giampaolo in casa granata: è stato un 3-3 dove gli unici protagonisti sono stati la nebbia e lo spettacolo. L’anticipo di Serie A del Venerdì sera si apre con un buon Torino approccia bene alla gara e chiude 0-1 all’intervallo grazie a Linetty; un Sassuolo non brillante agguanta il pareggio con il solito Djuricic. Nel momento in cui i neroverdi sembrano lanciati verso la vittoria, il Torino sferra un uno-due micidiale, con Belotti in gol al 77′, e con Lukic al 79′. Il Sassuolo, grazie ad una prodezza da fuori di Chiriches, trova prima il 2-3, e poi il gol del pareggio al minuto 85′, grazie al solito Ciccio Caputo: 3-3 il risultato finale.

