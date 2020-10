SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Bologna

Dopo il grande successo europeo contro il Dortmund, è il momento per la Lazio di ritrovare il successo anche in Serie A, che manca dalla prima giornata. Sabato alle 20:45 la Lazio affronterà all’Olimpico il Bologna di Mihajlovic, in un match che segna un complicato trittico per gli uomini di Inzaghi: dopo le gare contro Borussia Dortmund e Bologna, Mercoledì sera i biancocelesti voleranno a Bruges per la prima trasferta di Champions.

BOLOGNA – Gli emiliani vengono da una brutta battuta d’arresto: in vantaggio per tre reti a uno nella sfida casalinga al Sassuolo, i rossoblù hanno subito una scottante rimonta per tre reti a quattro, che ha portato sicuramente ad ore di riflessione per un inizio di campionato non proprio esaltante.

FORMAZIONE (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

LA STELLA – Roberto Soriano è sicuramente l’uomo in più in questo inizio di stagione del Bologna. Quantità e qualità, con un bottino che recita tre gol e due assist dopo solo quattro gare giocate. Al momento le sue prestazioni non sono bastate, ma è grazie a lui se il Bologna si rende spesso pericoloso in fase offensiva.

IL PRECEDENTE – E’ triste pensare all’ultimo scontro tra Lazio e Bologna. L’ultima volta che eravamo allo stadio, l’ultima partita di quella meravigliosa stagione pre lock-down. In quel 29 Febbraio 2020, Luis Alberto la sbloccò segnando da fuori area, e servì l’assist del 2-0 a Correa, il tutto giocando sopra un infortunio, conducendo per una notte la Lazio al primo posto in solitaria, grazie al 2-0 finale rifilato agli emiliani.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: