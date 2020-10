Tanti auguri a Eugenio Fascetti: il mister del -9 spegne 82 candeline!

Eugenio Fascetti, per tutti i tifosi biancocelesti una figura emblematica della lazialità, spegne oggi 82 candelline. Dopo una breve apparizione da calciatore nella capitale nel 1964-65, il tecnico di Viareggio torna a Roma da allenatore guidando le aquile dal 1986 al 1988, vivendo da autentico protagonista la famosa stagione del -9 culminata con la vittoria a Napoli negli spareggi contro il Campobasso per rimanere insieme B. Un uomo semplice Fascetti che ha da sempre preferito i fatti alle parole: nel ritiro di Gubbio, quando la Lazio viene inizialmente condannata alla retrocessione in Serie C, al toscano bastano tre semplici frasi per convincere tutti i suoi ragazzi a restare e lottare per la stessa causa: “Chi vuole resti…chi non se la sente può andar via subito…chi resta combatte fino alla fine”. Auguri mister, da sempre e per sempre nel cuore di ogni tifoso della Lazio!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: