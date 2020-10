Akpa Akro raccontato dai fratelli: “Per allenarsi non ha festeggiato molti dei suoi compleanni. Il gol in Champions celebrato con una semplice videochiamata”

Jean-Daniel Akpa Akpro, il match winner in Champions League, finisce sotto i riflettori. A raccontare gli anni passati dell’ex Salernitana, attraverso i microfoni di Gialucadimarzio.com, ci hanno pensato i fratello. In primis Jean-Jacques racconta come il laziale abbia iniziato giocando in porta per poi ricongiungersi con i fratelli al Tolosa, club poi lasciato dagli altri due per esigenze particolari come narrato dal secondo genito Jean-Louis. Un amore fortissimo quello per il calcio alimentato dalla mamma Paulina che è ha insegnato ai figli il sacrificio riuscendo anche a sopperire alle assenze di un padre assente a causa del lavoro. Un’ arte del sacrificio entrata anche in Jean-Daniel che ha lasciato casa prestissimo evitando anche di festeggiare dei compleanni per allenarsi. Sì, il sacrificio e l’arte di soffrire non mancano mai a Jean-Daniel che nel 2017 si rompe il bacino rimanendo fuori squadra sino al 2018 quando lo ingaggia la Salernitana. Con Ventura si afferma, Lotito si innamora e lo porta a Roma alla corte d’Inzaghi. Il resto è una storia nota, lo spezzone di Cagliari e il gol in Champions League celebrato in semplicità con una videochiamata in famiglia.

