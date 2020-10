Buon compleanno César: l’ex Lazio spegne oggi 46 candeline

Anche dopo aver interrotto la sua avventura in biancoceleste, la Lazio gli è rimasta nel cuore: prima giocatore ora semplicemente tifoso, César spegne oggi 46 candeline. Nato a San Paolo il 24 ottobre del 1974, arriva nella capitale nel 2001: dopo un avvio in salita, con l’arrivo di Mancini in panchina si consacra in Italia. E’ stato anche il capitano laziale, prima di partire (destinazione-Inter), nel gennaio del 2006. In occasione del suo compleanno: tanti auguri all’ex Lazio che oggi compie gli anni!

