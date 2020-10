CONFERENZA INZAGHI: “Ottima prova, bene Muriqi. Ora testa alla Champions”

La Lazio ha battuto in casa il Bologna di mister Mihajlovic per 2-1. Importante vittoria per la banda Inzaghi tra le mura amiche dell’Olimpico, nella 5′ giornata di Serie A Tim. Il tecnico laziale, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara, ha analizzato la sfida: “Ottima prova di carattere, con una squadra non facile da affrontare: una compagine organizzata e ben allenata, che sta raccogliendo poco ultimamente. Siamo sempre stati in partita mentalmente, peccato per il gol incassato. Forse hanno fatto più possesso loro, ma non ricordo molti interventi di Reina. Abbiamo giocato contro una rosa di valore e sono molto contento. I nuovi arrivi? Escalante ed Akpa sono gli unici che hanno fatto il ritiro, Fares si sta inserendo sempre più, Hoedt lo conoscevamo. a Muriqi e Pereira è giusto dargli tampo. Muriqi credo che sia entrato bene stasera. E’ un campionato livellato verso l’alto, sappiamo di avere il doppio impegno e dovremo essere bravi ad organizzare le partite importanti. L’impegno in Champions? Il Bruges è una squadra fisica, gioca un buon calcio; in casa loro fanno prestazioni di livello: dovremo giocarci la gara“.

