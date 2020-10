CONFERENZA MIHAJLOVIC – “Abbiamo giocato meglio della Lazio, ma loro sono stati più cinici”

Dopo la vittoria della Lazio per 2-1, grazie ai gol di Luis Alberto e Immobile, Sinisa Mihajlovic ha parlato a fine partita in conferenza: “È la terza partita che diciamo che facciamo meglio degli avversari ma poi perdiamo. Mi dispiace per i ragazzi, ci manca qualcosa quando non sfruttiamo le occasioni, ma la strada giusta. Dobbiamo cercare di migliorare queste cose, però sono preoccupato per queste sconfitte. Non dobbiamo perdere fiducia, perché le prestazioni, se continuiamo così, faranno arrivare anche i risultati. La Lazio? Sapevamo che fosse più forte, anche se oggi non sembrava perché abbiamo fatto più tiri in porta. Loro solamente due, ma con due reti. Abbiamo perso purtroppo, anche se abbiamo fatto meglio degli avversari. Abbiamo bisogno di più rabbia, più orgoglio e convinzione, oltre a maggiore attenzione. Futuro? Non sono preoccupato, il campionato è ancora lunghissimo.

