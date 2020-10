EUROAVVERSARIE | Sconfitta dello Zenit in casa. Stasera in campo anche Borussia Dortmund e Club Brugge

Al termine del match di questa sera con il Bologna, la Lazio di Inzaghi inizierà a prepararsi in vista della seconda gara di Champions League, in trasferta con il Club Brugge, in programma mercoledì 28 ottobre. Il Borussia Dortmund, invece, ospiterà in casa lo Zenit.

Proprio lo Zenit è sceso in campo quest’oggi alle 15.30 perdendo in casa contro il Rubin Kazan’. La formazione di casa va in vantaggio al 26′ grazie alla rete di Erokhin ma subisce poi la rimonta per 1-2.

