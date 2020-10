GdS | Guarda chi si rivede: si scrive Bologna, si legge (quasi) Lazio

Questa sera alle ore 20.45 all’Olimpico ci sarà il fischio d’inizio di Lazio-Bologna, gara valida per la 5′ giornata di Serie A Tim. Sarà sicuramente un piacere come sempre rivedere mister Sinisa, nome ormai impresso nella storia laziale e, come riporta la Gazzetta dello Sport, oltre al tecnico dei bolognese, ci sono anche altri “legami” tra le due compagini. Quindi dopo Mihajlovic, cuore laziale ricambiato soprattutto nei momenti bui (come quel pellegrinaggio organizzato da laziali e bolognesi, che di solito sono accese tifoserie avversarie, chiaramente per lui), c’è anche Lorenzo De Silvestri che mosse i primi passi in biancoceleste ed il quale era legato da una forte amicizia con Gabriele Sandri, inoltre Walter Sabatini che è “rinato” insieme alla Lazio stessa dopo un periodo di difficoltà da entrambbe le parti (lui reduce dal un periodo di inattività per il caso dei tesseramenti di extracomunitari relativo al periodo in cui era al Perugia, mentre la squadra capitolina usciva dalla crisi post-Cagnotti) e Marco Di Vaio che è rimasto in biancoceelste fino al 1995: gli inizi, lo scudetto Primavera, il debutto in prima squadra, gli insegnamenti di Zoff e Zeman. Storie diverse ma tutte con un comune denominatore: la Lazio.

