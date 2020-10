Il 24 Ottobre 1937 la Lazio di Piola fu vice-campione d’Europa

Secondo quanto riportato da Laziostory.it precisamente 83 anni fa si tenne la finale di un torneo Europeo, il più simile alla futura “Coppa Campioni, organizzato con l’adesione di sette nazioni, tra cui anche l’Italia. La partita vide contrapposte la Lazio, allora trainata dall’attaccante, attualmente in testa alla classifica all-time di gol segnati in Serie a, ovvero Silvio Piola, e gli ungheresi del Ferencvaros. La finale si giocò in due match, andata e ritorno. Dopo la vittoria del Ferencvaros all’andata per 4-2, la Lazio, in casa, riuscì nella momentanea rimonta, finché non gli venne negato un rigore che complicò la partita e portò la squadra biancoceleste a perdere anche il ritorno per 4-5. Rimase comunque l’onore per aver raggiunto la finale di una competizione europea.

