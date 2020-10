Il Messaggero | Lazio, la svolta del sabato sera

Dopo l’exploit in Champions, Inzaghi cerca la vittoria con il Bologna di Mihajlovic per ripartire anche in campionato. Come riporta Il Messaggero, il tecnico inizia il turnover, per far riposare qualcuno: i maggiori indiziati sono Luiz Felipe (rientrato in Champions in fretta e furia) e Milinkovic (ieri ancora lavoro a parte per lui dopo il colpo subito all’anca). Hoedt scalpita, potrebbe tornare con Patric e Acerbi in difesa. Akpa-Akpro sfida Parolo come mezz’ala. Straordinari invece per Leiva. L’infermeria invece, oltre ai lungodegenti Radu e Lulic), vede alcuni giocatori alle prese con lunghe influenze: Pereira (assente da quasi 10 giorni) e comuni problemi intestinali (Armini, Cataldi e Vavro). Meno male, riporta sempre il quotidiano, che almeno l’incubo Coronavirus – a differenza praticamente di tutto il resto della Serie A – non ha costretto Inzaghi e i suoi uomini (Muriqi s’era ammalato in Turchia) a nessuna bolla, anche se martedì la Lazio avrebbe comunicato caso di positività (mai ufficializzato) alla Uefa.

