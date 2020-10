Il Tempo | Lazio-Bologna, la scommessa tra i due amici Sinisa e Simone

Era il 29 febbraio, quasi cinquantamila laziali dopo la sfida contro il Bologna all’Olimpico erano sopra una nuvoletta, ovviamente biancoceleste. La banda Inzaghi era prima con due punti di vantaggio sulla Juve: incredibile, un sogno. All’uscita dallo stadio tutti a guardare e riguardare sui telefoni la classifica della serie A. Una festa vissuta quel pomeriggio all’Olimpico, anche perché era stata l’occasione per rivedere il «vecchio» amico Sinisa. Il saluto della Nord prima della partita, l’abbraccio della sua gente tanto più dopo una malattia infame che stava cercando di sconfiggere definitivamente proprio in quei giorni.

Otto mesi dopo, è cambiato tutto (in peggio), la Lazio non convince in campionato nel post-lockdown e anche il Bologna di Mihajlovic appare meno convincente, tra buone prestazioni e qualche pausa pericolosa. Stavolta sarà una notte a metà, Olimpico con i soliti mille, la seconda ondata del Coronavirus dietro la porta e tanta paura per il futuro. Due sole certezze: l’amore dei laziali per questo serbo scontroso solo in apparenza ma con un cuore grandissimo e l’affetto sincero tra i due tecnici. Enrambi alfieri dello scudetto del Duemila, lo ha ricordato Sinisa parlando dell’amico nel pre-gara: «Inzaghi? Gli piaceva scommettere sempre, ma le perdeva tutte. E così ogni settimana mi pagava il pieno di benzina…». Che bella quella Lazio, Mihajlovic sfidava tutti a fine allenamento: «Scommettete 20.000 lire che colpisco la traversa da centrocampo?». Simone abboccava (non solo lui, anche Marchegiani), ma il sinistro telecomandato di Sinisa, dopo una parabola di oltre cinquanta metri si posava sulla traversa del Fersini. Altri tempi, stasera saranno avversari, due squadre in cerca di punti pesanti per rilanciarsi in campionato: nemici mai. Il Tempo\Luigi Salomone

