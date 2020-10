Lazio-Bologna: dal sogno svanito alla speranza di ripartire

Nella quinta giornata di Serie A, la Lazio di Simone Inzaghi ospiterà all’Olimpico il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Questo match avrà un sapore particolare per i tifosi biancocelesti perchè, inevitabilmente, riaffioreranno i ricordi e le immagini di quel Lazio-Bologna di ormai quasi 8 mesi fa: l’ultima gara in uno stadio gremito di spettatori, l’ultima possibilità di poter assistere dal vivo ai propri beniamini.

E’ un assolato pomeriggio di fine febbraio. Allo stadio si respira entusiasmo, palloncini biancazzurri fluttuano nell’aria, mentre la Curva Nord espone uno striscione “Ad victoriam”: già, perchè la Lazio in quel periodo sembra inarrestabile e i tifosi sperano in un ulteriore successo. Vittoria che non tarda ad arrivare e viene siglata dalle reti di Luis Alberto e Correa. E allora via ai cori, agli abbracci con i vicini, agli applausi per la banda Inzaghi che conquista la vetta della classifica e alimenta il sogno scudetto, sogno che non sembra più così irrealizzabile.

Eppure a distanza di pochi giorni la parola lockdown sarebbe divenuta parte della nostra quotidianità. Campionato in stand-by, così come quella magia che si era creata attorno all’ambiente Lazio, anche grazie al continuo supporto dei tifosi. Nella ripresa estiva, a porte chiuse, niente è stato più come prima: i biancocelesti appaiono spenti, tuttavia, forti di quanto fatto in precedenza, chiudono il campionato in zona Champions League.

Questa sera Lazio e Bologna scenderanno di nuovo in campo. Certo, lo scenario sarà completamente diverso: a fare da cornice non più i tifosi, ma un Olimpico deserto. Ma forse quella magia a tinte biancocelesti, interrottasi bruscamente in una domenica di febbraio, potrebbe riavere inizio proprio da qui. I ragazzi di Inzaghi, dopo la grande gara con il Dortmund, sono pronti a spiccare il volo anche in Serie A e questo match può e deve essere l’occasione giusta.

