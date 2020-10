Lazio-Bologna, Hoedt: “Vittoria importante ma ora testa al Brugge. Sono maturato e darò il massimo per questo club”

Al termine di Lazio-Bologna, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “

“Nel primo tempo non abbiamo giocato al meglio ma nel secondo tempo abbiamo disputato un altro tipo di gara e abbiamo meritato di vincere. Il Bologna ha giocato bene, ricordano l’Atalanta perchè giocano uomo su uomo: sono stati molto bravi, ma lo siamo stati anche noi e questi tre punti ci servivano.

Era importante vincere oggi contro il Bologna, soprattutto per dare continuità alla vittoria ottenuta sul Dortmund. Con il Brugge ci aspetterà una gara molto difficile: servirà attenzione il Bruges ha vinto il campionato dello scorso anno con 15 punti di vantaggio ma noi , ad essere sinceri, siamo più forti.

Mi trovo molto bene al centro della difesa, ma posso giocare anche come terzo, sono a completa disposizione di Inzaghi. Mi piace di più, però, giocare al centro della difesa a 3. Mi mancava tanto Roma, ora sono tornato e mi piace molto questa città. Ho ritrovato l’amore e anche questo è molto importante, la mia vita è cambiata e ora posso dare il massimo per questo Club e per i tifosi laziali. Ho preso nove chili in più, non sono più il ragazzino che ero a ventun anni. Ho fatto esperienze all’estero che mi hanno fatto crescere, sono tornato qui avendo in testa solo il calcio“.

