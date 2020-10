Lazio-Bologna, i convocati di mister Inzaghi. Fuori Milinkovic – FOTO

La Lazio ha ufficializzato le convocazioni di questa sera per la partita contro il Bologna. Fuori dai convocati, come si temeva, Milinkovic a causa della botta subita contro il Borussia Dortmund in Champions, e Strakosha, che stasera lascerà il posto tra i pali a Pepe Reina. Dentro l’ultimo acquisto Andreas Pereira e Manuel Lazzari, a rientro dopo l’infortunio in nazionale.

PORTIERI: Alia, Reina

DIFENSORI: Acerbi, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Vavro

CENTROCAMPISTI: Akpa-Akpro, D. Anderson, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, Pereira

ATTACCANTI: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

