Lazio – Bologna, Immobile: “Felice per il ritorno alla vittoria in campionato, bisogna gestire le energie per far bene in tutte le competizioni”

Dopo la vittoria di martedì in Champions, la Lazio riparte anche in campionato vincendo per 2-1 contro il Bologna, sempre nel segno del capitano Ciro Immobile. L’attaccante napoletano è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara, queste le sue parole:

“Siamo stati bravi, la squadra ha fatto una partita paziente contro una squadra difficile da affrontare che ci ha messo in difficoltà accorciando negli ultimi minuti, ma noi siamo stati più concreti di loro. Avevamo bisogno di fare punti in campionato dopo la bella prestazione in Champions per riuscire a muovere la classifica, per questo sono soddisfatto del lavoro della squadra che è stata brava nonostante le molte energie sprecate contro il Borussia. Sono felice perché so che posso dare una mano alla squadra, porto sempre in campo il mio entusiasmo, la mia voglia di fare e di migliorare partita dopo partita. Abbiamo visto quanto è bello giocare in Europa, quindi dobbiamo fare il massimo per raggiungerla anche quest’anno, tutto passa ovviamente dal campionato senza sottovalutarlo. Dobbiamo essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare bene in tutte le competizioni. Luis Alberto era molto carico, voleva vincere a tutti i costi questa partita e quindi ci spronava a dare di più durante la partita, è giusto che anche lui si prenda queste responsabilità non solo tecniche ma anche a livello di impegno e di comportamento in campo, sono davvero soddisfatto di lui.”

