Lazio-Bologna, Inzaghi: “E’ stata una gara aperta e abbiamo sfruttato bene le occasioni. Sarà un calendario fitto, dobbiamo farci trovare pronti”

Al termine di Lazio-Bologna, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo fatto una buona gara. E’ stata una partita aperta primo tempo ci siamo fatti vedere noi, nel secondo tempo il Bologna. Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci si sono presentate. Oggi avevo delle problematiche di formazione: Marusic e Leiva hanno giocato perchè Lazzari e Escalante non potevano giocare tutti i 90 minuti quindi ho fatto questa scelta. Io penso che tutti i giocatori vogliono stare in campo è normale che sono chiamato a fare delle scelte e ho optato per fare uscire Luis Alberto e Correa in vista della partita col Brugge. Escalante l’ho sostituito per un problemino altrimenti sarebbe rimasto in campo. In questo momento ho delle problematiche, Milinkovic, Radu, Luiz Felipe ad esempio erano indisponibili. Sono soddisfatto anche dei nuovi acquisti, unica problematica è che sono arrivati tardi e Muriqi ha avuto anche il Covid. L’unico è stato Escalante che ho avuto a disposizione prima, Hoedt rispetto agli altri è avvantaggiato conoscendo il gioco della Lazio. Leiva, Luis Alberto e Milinkovic sono i titolari ma stamattina Milinkovic ha riscontrato dei problemini fisici, Leiva è riuscito a stringere i denti ma poi ho dovuto sostituirlo. Ciro è una certezza per noi, sono sicuro che tornerà a fare bene anche in Nazionale. Sappiamo che quest’anno sarà difficile, anche in virtù degli impegni in Champions, è un calendario fitto e dobbiamo farci trovare pronti“

Il tecnico ha poi aggiunti ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Quest’anno la Serie A ha alzato il tasso di qualità, tutte le partite sono difficili e bisogna essere sempre concentrati altrimenti le partite non si vincono. Questa sera avevamo parecchi assenti ma siamo comunque riusciti a portare la vittoria. Con tutte queste partite ravvicinate bisogna stringere i denti e mercoledì dovremo fare la stessa cosa con il Brugge. Abbiamo sofferto nei minuti finali, dopo aver preso il gol. Ma insomma sono molto contento per la vittoria nonostante quel leggero calo di attenzione. Con l’acquisto di Reina ci siamo assicurati un grande professionista, ha molta qualità ed è anche importante per i ragazzi nello spogliatoio. Hoedt è un giocatore che conoscevamo, sapevamo che puó darci soddisfazioni. È stato molto bravo sia stasera che con il Dortmund e sono sicuro che continuerá ad aiutarci molto”.

