Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

Manca poco al fischio d’inizio di Lazio-Bologna, gara valida per la quinta giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dalla grande prestazione in Champions, è a caccia dei 3 punti anche in campionato. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

All: Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic

