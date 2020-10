Lazio-Bologna, le probabili formazioni

È arrivato il momento di mostrare la vera faccia. Dopo una partenza a rilento in campionato e un esordio straripante in Champions League, la Lazio cerca conferme e continuità questa sera contro il Bologna con l’ulteriore obiettivo, non secondario, di tornare all’appuntamento con la vittoria distante ormai tre turni. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo oggi alle 20.45 all’Olimpico:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

All. Simone Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

All. Sinisa Mihajlovic

