Lazio – Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo concesso quasi nulla, Lazio brava ad approfittare dei nostri errori”

La Lazio batte per 2-1 il Bologna dell’ex Siniša Mihajlović, allenatore da sempre legato ai biancocelesti che nel post partita ha commentato così la partita dell’Olimpico ai microfoni di DAZN:

“Sono tre partite che si dice che meritiamo di più degli avversari per il bel gioco espresso, ma alla fine torniamo sempre con zero punti, mi dispiace per i ragazzi che danno sempre tutto. Siamo stati sfortunati perché abbiamo subito poco e niente contro la Lazio mentre noi abbiamo tirato molto segnando solo un goal, ma la fortuna bisogna anche meritarsela. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere sereni proseguono per la nostra strada, potevamo far meglio subendo meno e segnando più reti, ma la Lazio ha giocatori in grado di punire gli errori degli avversari e di approfittare delle occasioni che stasera abbiamo concesso.”

